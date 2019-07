Prijzenpakker Patrice Evra kondigt einde carrière aan

De grootste teleurstelling beleefde Evra in 2006 toen hij door de Franse bondscoach Raymond Domenech werd gepasseerd voor het WK. Frankrijk haalde toen de finale, waarin het verloor van Italië. Met Domenech kwam het vervolgens niet meer goed. Evra was in 2010 bij het WK in Zuid-Afrika een van de muitende spelers, die het niet eens was met het besluit van Domenech om Nicolas Anelka te verbannen.



In het najaar van 2017 werd Evra ontslagen bij Olympique Marseille nadat hij een supporter van de Franse club had geschopt (zie video) voor het Europa League-duel met Vitoria Guimares. De UEFA schorste hem voor acht maanden. Dat belette West Ham United niet hem te contracteren, maar in de zomer van 2018 werd het contract van Evra in Londen niet verlengd. West Ham bleek zijn laatste club.



Evra gaat zich nu storten op een trainersloopbaan.