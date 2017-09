Primeur voor keeper: nul duels, twee gele kaarten

De Bruyne geeft kleur aan bloedeloze topper tussen Chelsea en City

30 september Lang leek de eerste Ă©chte topper van het seizoen in de Premier League in een bloedeloze 0-0 te eindigen. Maar toen was daar Kevin de Bruyne. De Belg schoot Manchester City met een fantastische uithaal naar de koppositie en Chelsea terug naar de middenmoot. Bekijk hier de samenvatting.