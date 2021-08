‘Procedure tegen Bundesligaclub FSV Mainz 05 om feestvieren met fans’

Race tegen de klok: Barça zonder Messi en óók geen Memphis Depay bij competitie­start?

13 augustus De Spaanse Liga (LFP) gooit dit seizoen de tv-rechten vanaf 2022 in de verkoop. Sinds 2019 ontvangt de LFP daar liefst 2,1 miljard euro per jaar voor, maar hoeveel aantrekkingskracht zal de Primera División nog hebben nu na Ronaldo ook Messi is vertrokken?