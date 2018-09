Profvoetballers nomineren Van Dijk voor wereldelftal FIFPro

Oud-verdediger Saint-Étienne (19) doodgescho­ten in Toulon

13:07 De 19-jarige Franse oud-verdediger William Gomis van Saint-Étienne is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een schietincident in de buurt van het Zuid-Franse Toulon. Volgens Franse media zou het een afrekening betreffen in het criminele circuit.