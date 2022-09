Programma Nations League deze week | Van België - Wales tot Engeland-Duitsland

Jordi Cruijff tekent als sportief directeur FC Barcelona: ‘Heel blij voor hem, maar vooral voor onszelf’

Jordi Cruijff (48) is de nieuwe sportief directeur van FC Barcelona. De Nederlander vervulde die rol al sinds begin juli, maar nu is zijn aanstelling definitief. Cruijff is er in Barcelona mede voor verantwoordelijk om de club financieel weer op de rit te krijgen.

16 september