Programma, tussenstanden en uitslagen in Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Bundesliga

Voetbal­baas Le Graët nog verder in de problemen na onderzoek naar seksuele intimida­tie

De Franse openbaar aanklager is een juridisch onderzoek gestart vanwege vermeende seksuele intimidatie door Noël Le Graët, tot vorige week de baas van de Franse voetbalbond. De aanklager opende het onderzoek, nadat voetbalmakelaar Sonia Souid deze maand in de media had geklaagd over seksueel grensoverschrijdende opmerkingen van de 81-jarige Fransman.

17 januari