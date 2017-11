Promes is wederom belangrijk bij winnend Spartak Moskou

Luiz Adriano had Spartak Moskou al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gebracht. Nog binnen het halfuur maakte Zé Luis er 0-2 van. Vijf minuten voor tijd deed Promes het voorbereidende werk bij de tweede treffer van Luiz Adriano.

Nadat de Zweed Viktor Claesson iets terug had gedaan namens de thuisploeg, tekende Promes zelf met zijn achtste treffer van dit seizoen voor de 1-4. Spartak Moskou klom door de winst over Krasnodar naar de vierde plek op de ranglijst.

Promes stond vorige week in de basis bij Oranje tijdens de gewonnen oefeninterland tegen Schotland (0-1). De aanvaller viel dinsdag in Boekarest tegen Roemenië (0-3) vlak voor tijd in. Hij kon bij beide wedstrijden niet imponeren.