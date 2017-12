Promes met twee goals nu topscorer van Rusland

Quincy Promes is wederom goud waard gebleken voor Spartak Moskou. De 25-jarige aanvaller scoorde tweemaal in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen stadgenoot CSKA. De landskampioen heeft daarmee CSKA gepasseerd op de ranglijst. Promes staat nu met twaalf doelpunten eerste op de topscorerslijst in Rusland.