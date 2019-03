Promes verliest met Sevilla van directe concurrent Valencia

De bezoekers kregen in de blessuretijd van het eerste bedrijf een strafschop, nadat Éver Banega in de eigen zestien in de fout ging in het duel met José Luis Gayá. Aanvoerder Dani Parejo stuurde doelman Javier Diaz vervolgens de verkeerde hoek in.



Quincy Promes mocht in de basis beginnen bij de thuisploeg, maar de international kon het verschil niet maken. Caparrós haalde hem met nog een kwart wedstrijd te spelen naar de kant.



Door deze nederlaag wipt Valencia op doelsaldo over Sevilla heen, naar plek 6. Die positie geeft aan het einde van de rit recht op kwalificatie voor de Europa League.