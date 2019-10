Promovendus Granada koploper in Spanje na zege op Real Betis

Alvaro Vadillo maakte na een uur spelen op aangeven van Carlos Fernandez de winnende goal in het Nuevo Estadio de Los Cármenes. Granada profiteert met de zege optimaal van de afgelasting van El Clásico, die gistermiddag niet werd gespeeld vanwege de aanhoudende onrust in Barcelona. De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid zal op woensdag 18 december worden ingehaald.

Granada, dat vorige maand al indruk maakte met een 2-0 zege op FC Barcelona, staat nu bovenaan met twintig punten na tien wedstrijden. Dat is een punt meer dan FC Barcelona (na negen wedstrijden) en Real Sociedad, dat eerder vandaag een 0-1 zege boekte in de uitwedstrijd bij nummer achttien Celta de Vigo. De Zweedse spits Alexander Isak (vorig seizoen Willem II) maakte in de 82ste minuut op aangeven van Martin Ødegaard (ex-Heerenveen en Vitesse) de winnende goal in Galicië. Atlético Madrid, dat gisteravond met 2-0 won van Athletic Bilbao, staat ook op negentien punten. Real Madrid staat op een vijfde plaats in La Liga met achttien punten na negen wedstrijden.