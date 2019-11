Prosinecki alsnog weg als bondscoach van Bosnië

Hazard twee weken aan de kant na wilde ingreep landgenoot Meunier

13:52 Eden Hazard staat twee weken aan de kant met een zware kneuzing van de rechterenkel. De Belg raakte gisteren geblesseerd in het Champions Leagueduel met Paris Saint-Germain na een tackle van landgenoot Thomas Meunier. De Clasico tegen Barcelona (18 december) is niet in gevaar.