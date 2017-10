Protest Ghana afgewezen: FIFA staat achter arbiter

Bennett zou een loepzuiver doelpunt in blessuretijd hebben afgekeurd en de ploeg van bondscoach Kwesi Appiah ook nog eens een overduidelijke strafschop hebben ontzegd. Ghana wilde dat de FIFA de beslissingen van de scheidsrechter zou onderzoeken en de wedstrijd eventueel laten overspelen. FIFA ziet echter geen aanleiding om een onderzoek te starten.

Door het gelijkspel was Ghana al zo goed als uitgeschakeld voor het WK 2018 in Rusland. Egypte kwalificeerde zich een dag later wel. Zelfs als Ghana had gewonnen van Oeganda, is Egypte niet meer in te halen.