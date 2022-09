PSG-coach heeft goede hoop dat kou uit de lucht is tussen Neymar en Kylian Mbappé

De 56-jarige coach van de regerend Frans landskampioen kwam daarmee terug op het incident en de daaropvolgende geruchten tijdens het met 2-1 gewonnen duel met Juventus in de groepsfase van de Champions League. Neymar reageerde op het veld woedend nadat de Franse international een schot op doel had verkozen boven een pass.

Wat betreft Galtier is er geen reden voor paniek: ,,Hun verstandhouding is erg goed. Trainen doen ze samen, warming-ups eveneens.” De voormalig trainer van onder andere LOSC Lille en Saint-Étienne erkent dat er een akkefietje is geweest. ,,Ik heb het er met Kylian over gehad, ik denk dat het inmiddels is besproken tussen beide spelers. Ik ben ervan overtuigd dat ze elkaar over en weer van assists blijven voorzien, na Juventus heb ik geen spanningen gemerkt.”