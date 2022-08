PSG doet Sparta Rotterdam na: Kylian Mbappé scoort na 8 seconden op exact dezelfde manier

De assist komt op de naam van Lionel Messi, die vanaf de middenlijn in één keer de bal over de verdediging legde. Oog in oog met doelman Leo Jardim twijfelde Kylian Mbappé niet en tikte de Fransman de bal in het net. Het is in Frankrijk ook een evenaring van het record. Michel Rio zette het record in 1992 in de wedstrijd tussen Caen en Cannes.