PSG in Franse beker zonder Messi, Neymar, Mbappé en Hakimi

,,Hij heeft een fantastisch WK gehad. Hij had verplichtingen, ging terug naar zijn land voor de vieringen en we wilden dat hij thuis bij zijn familie zou herstellen”, zei Galtier in aanloop naar de wedstrijd. ,,Hij zal morgen niet spelen. Na overleg met hem willen we dat hij klaar is voor de volgende competitiewedstrijd.” Dat is volgende week woensdag in het Parc des Princes, tegen hekkensluiter SCO Angers.