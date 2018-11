‘PSG liet zwarte jeugdspelers bewust links liggen’

Eén van de grootste talenten in Frankrijk zou vanwege zijn huidskleur bewust door PSG zijn genegeerd. Het gaat om de nu 17-jarige Rennes-middenvelder Yann Gboho. Volgens Mediapart, dat samenwerkt met het tv-programma ‘Envoye Special’, zou tussen 2013 en 2018 slechts één zwarte jeugdspeler zijn aangetrokken via het provinciale scoutingsnetwerk. De scouts moesten in hun rapporten de achtergrond van een speler aangeven: Frans, Noord-Afrikaans, West-Indisch (Caribisch gebied) of Afrikaans.

Quote Als deze daden van discrimina­tie worden bewezen, worden ze bestraft met discipli­nai­re of zelfs strafrech­te­lij­ke sancties. Roxana Maracineanu Volgens scout Serge Fournier wilde PSG geen spelers die in Afrika geboren zijn, omdat er met de geboortedata gesjoemeld kan zijn. Zijn ex-collega Marc Westerloppe, die in Frankrijk buiten Parijs aan het hoofd stond van het scoutingsapparaat, zou in 2014 bij een bijeenkomst gezegd hebben dat PSG een betere balans moest vinden qua afkomst. ,,Er zijn te veel spelers uit West-Indië en Afrika.’’



Volgens Mediapart ontkent PSG de documenten niet. Ook wordt de classificatie op basis van etniciteit niet ontkend, maar dat zou volgens de Parijse club buiten het management om zijn gegaan. PSG veroordeelde ‘een persoonlijk initiatief van het hoofd van deze afdeling’. De club doelt op Marc Westerloppe, die eerder dit jaar naar Rennes vertrok.

Roxana Maracineanu, minister van Sport in Frankrijk, zei ontsteld te zijn door de onthullingen. Ze roept de Franse voetbal bond FFF en de Franse Liga (LFP) op om onderzoek te verrichten. ,,Als deze daden van discriminatie worden bewezen, worden ze bestraft met disciplinaire of zelfs strafrechtelijke sancties. Het kan niet worden getolereerd dat mensen worden geïdentificeerd, gerekruteerd op basis van hun huidskleur of hun afkomst’’, aldus de minister.

Gevangenisstraf