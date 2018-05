PSG maakt einde aan bekersprookje Les Herbiers en pakt 'treble'

De derdeklasser hield een kwart wedstrijd stand tegen het Parijse sterrenensemble. Totdat Giovani Lo Celso de bal op een meter of twintig van het doel voor zijn linker legde. Zijn geplaatste inzet was 'local hero' Matthieu Pichot te machtig.



Daarmee was het verzet van de semiprofs eigenlijk wel gebroken. Het mocht een wonder heten dat PSG het tot een kwartier voor tijd spannend hield. Vanaf de stip maakte Edinson Cavani aan alle onzekerheid een einde.



Het is voor PSG de elfde bekerwinst uit de clubhistorie. Daarmee is het Frans recordhouder. In de Champions League wilde het dit seizoen echter opnieuw niet lukken met een verloren achtste finale tegen Real Madrid. Daarom moet trainer Unai Emery wijken voor een nog te benoemen coach.