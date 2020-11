PSG ondanks twee goals teruggekeerde Mbappé onderuit bij Monaco

Neymar en Mbappé terug in selectie PSG voor topper

11:00 Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain kan weer beschikken over Neymar en Kylian Mbappé. De twee steraanvallers stonden drie weken langs de kant wegens blessures. Neymar en Mbappé maken hun rentree in de wedstrijdselectie voor het duel met AS Monaco die vanavond om negen uur wordt gespeeld.