PSG verslaat Marseille in Le Classique, maar ziet Neymar uitvallen

Neymar viel aan het eind van de wedstrijd wel uit met een op het eerste oog zware enkelblessure, nadat hij zelf probeerde een speler van Olympique Marseille onderuit te halen. PSG-coach Unai Emery had toen al drie keer gewisseld en kon niemand meer het veld insturen. Hoe ernstig de blessure is van de 26-jarige Braziliaan is nog onduidelijk, maar de Braziliaan ging op een brancard en in tranen van het veld in het Parc des Princes. De Braziliaanse aanvaller is mogelijk uitgeschakeld voor de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League op dinsdag 6 maart. PSG verloor de heenwedstrijd in Madrid met 3-1.