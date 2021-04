PSG voorkomt in slotseconden knotsgek duel dure misstap in Franse titelstrijd

Paris Saint-Germain, dat zich dinsdag ten koste van Bayern München plaatste voor de halve finales van de Champions League, trad aan zonder sterspeler Neymar die zijn laatste van een schorsing van twee duels uitzat. Vanaf de tribunes zag hij hoe de Gabonees Denis Bouanga de gasten uit Saint-Etienne in de 78e minuut op voorsprong zette. Mbappé maakte een minuut later al weer gelijk en leek het duel in de 87e minuut te hebben beslist via een benutte strafschop. Romain Hamouma slaagde er in de extra tijd in gelijk te maken en nog was het niet gedaan in Parijs, waar de Argentijn Icardi voor de ongelooflijke ontknoping zorgde.