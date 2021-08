PSG weigert megabod Real op Mbappé en haalt uit: ‘Respectloos, onjuist en illegaal’

Leonardo herhaalde tegenover diverse Franse media het standpunt van PSG dat de club Mbappé graag wil behouden. De 22-jarige vedette heeft een contract tot medio 2022 en heeft ondanks enkele pogingen van zijn huidige werkgever nog altijd niet bijgetekend. ,,Onze positie is niet veranderd, wij willen zijn contract verlengen”, aldus Leonardo, die en passant flink uithaald naar de Spaanse voetbalgrootmacht. ,,Respectloos, onjuist en illegaal”, noemt de Braziliaan de manier waarop Mbappé door Real Madrid is benaderd. ,,Het lijkt een tactiek van Real. Ze willen dat wij openlijk ‘nee’ zeggen op hun bod, zodat zij kunnen doen alsof ze er alles aan hebben gedaan. En dan halen ze ‘m volgend jaar gratis binnen, terwijl Kylian altijd heeft beloofd niet gratis te vertrekken. Ze gedragen zich al twee jaar zo, telkens opnieuw. Het is in dit geval ook nog eens illegaal, want ze benaderen de speler rechtstreeks.”

Er wordt al maanden gesproken over een eventuele transfer van Mbappé en de laatste dagen is de soap in een stroomversnelling geraakt. Wat betreft PSG wordt er nu een definitieve streep onder de geruchten gezet. ,,We zijn niet van plan verder te onderhandelen met Real, want het is bijna 31 augustus en we willen Kylian houden”, zegt Leonardo.



Mbappé speelt sinds 2017 voor Paris Saint-Germain. Het eerste seizoen werd hij gehuurd van AS Monaco, waarna PSG het seizoen daarna 145 miljoen euro voor de Fransman betaalde.