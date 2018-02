PSG wil opnieuw stunten tegen Spaanse grootmacht op Valentijnsdag

Vandaag een jaar geleden won Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 4-0 van FC Barcelona, maar drie weken later ging het in Camp Nou alsnog mis. Vanavond wil de Franse topclub in Madrid laten zien echt bij de Europese grootmachten te horen.

Ángel Di María (30) en Edinson Cavani (31), allebei geboren op Valentijnsdag, waren een jaar geleden de grote mannen in de overtuigende zege van Paris Saint-Germain op FC Barcelona. De Uruguyaanse spits scoorde één keer, de Argentijnse aanvaller zelfs twee keer. Een dag na de pijnlijke 4-0 nederlaag in Parijs kondigde Luis Enrique zijn vertrek bij Barcelona aan. Drie weken na de afgang in Parijs gebeurde echter het vooraf onmogelijk geachte: FC Barcelona ging alsnog door, na een zinderende voetbalavond in een kolkend Camp Nou. Sergi Roberto maakte diep in blessuretijd de 6-1. PSG lag opnieuw in een vroegtijdig stadium uit de Champions League, nadat in de voorgaande vier seizoenen de kwartfinale het eindstation was gebleken. Bovendien ging de Franse landstitel voor het eerst in vijf jaar niet naar Parijs, maar naar AS Monaco. Dat kon natuurlijk niet geaccepteerd worden door voorzitter Nasser Al-Khelaifi en zijn schatrijke kompanen uit Qatar.

Twee nieuwe sterren

De steenrijke eigenaren uit Qatar besloten dat er nog een schepje bovenop moest: Neymar, de man die met twee goals en assist in de slotfase van de 6-1 nog zo belangrijk was geweest, werd voor 222 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona. Alsof dat nog niet genoeg was, kwam eind augustus ook het Franse supertalent Kylian Mbappé nog voor 180 miljoen euro over van AS Monaco.

Het voorlopige resultaat van deze koopwoede: een doelsaldo van 76-17 een twaalf punten los aan kop na 25 wedstrijden in de Ligue 1 en ongekende cijfers in de Champions League. In poule B scoorde PSG liefst 25 keer in zes pouleduels tegen Bayern München, Celtic en Anderlecht, tegenover slechts vier tegentreffers. Met het vertrouwen zit het dus wel goed bij de sterrenformatie van de Spaanse trainer Unai Emery, maar vanavond wacht opnieuw een loodzware test voor PSG. Tegen Real Madrid moet de Franse topclub laten zien nu ook écht bij de grote jongens in Europa te horen. Niet over één duel, maar over twee wedstrijden.