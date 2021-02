PSG zonder Bakker, Simons en Neymar, maar wel in zeer opvallende shirts

Paris Saint-Germain draagt de laatste wel vaker bijzondere shirts, maar zo bont als nu heeft de club uit de Franse hoofdstad het nog nooit gemaakt. Het shirt is er een uit de collectie van Paris Saint-Germain in samenwerking de samenwerking met Michael Jordan en Nike. De afgelopen jaren waren er al meer shirts uit die collectie, maar dat waren toen nog overwegend zwarte tenues. Nu gooien de club en shirtsponsor het dus over een totaal andere boeg.



Paris Saint-Germain moet het in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice doen zonder Neymar. De Braziliaanse sterspeler liep afgelopen week in de bekerwedstrijd tegen SM Caen (0-1 winst) een spierblessure op en is zo'n vier weken uit de roulatie. In de bekerwedstrijd in Caen maakte de Nederlandse middenvelder Xavi Simons (17) zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germain. Simons zit nu op de bank, net als linksback Mitchel Bakker.