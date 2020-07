PSV: afgetraind, ambitieus én trappelend van ongeduld

Beckham met Inter Miami al klaar in Disney World

19:54 Inter Miami, de Amerikaanse club waarvan de Engelse oud-international David Beckham mede-eigenaar is, is als eerste ploeg uitgeschakeld op het toernooi van de Major League in Disney World in Orlando. De club uit Florida verloor ook de derde groepswedstrijd. New York City FC was met 1-0 te sterk op het afgesloten complex. De Libische international Ismael Tajouri-Shradi maakte het doelpunt.