PSV-back Max doet met Duitsland prima zaken met zege op Oekraïne

VideoDuitsland deed in de Nations League uitstekende zaken. Met een prima spelende PSV-back Philipp Max in de basis won de Mannschaft met 3-1 van Oekraïne. Duitsland profiteerde bovendien van het puntenverlies van concurrent Spanje en staat nu bovenaan in groep 4.

Na zijn veelbelovende debuut vorig week tegen Tsjechië, waarin hij de assist gaf voor de enige goal van de wedstrijd, mocht Max in het duel in de Nations League opnieuw de linkerflank bestrijken in Leipzig. Bondscoach Joachim Löw liet de PSV’er de hele wedstrijd staan.

De zeer aanvallend ingestelde Max maakte opnieuw de indruk alsof hij het shirt van de nationale ploeg al jaren draagt. Verdedigend kwam hij in de beginfase wel even in de problemen. Max kon na tien minuten niet voorkomen dat Oleksandr Zubkov de bal klaar kon leggen op Roman Yaremchuk, wiens snoeiharde uithaal doelman Manuel Neuer kansloos liet: 0-1.

Volledig scherm Philipp Max (l) in duel met Marlos. © AFP

Volledig scherm Doelpuntenmaker Leroy Sané bedankt aangever Leon Goretzka. © BSR Agency

Duitsland had de schade al voor rust gerepareerd dankzij Leon Goretzka. Halverwege de eerste helft stond de aanvallende middenvelder van Bayern München met een steekpass op ploeggenoot Leroy Sané aan de basis van de gelijkmaker. Vlak voor rust maakt Goretzka indruk met een geweldige aanname waarna hij de bal panklaar legde op het hoofd van Timo Werner.

In de tweede helft lieten Sané en Gnabry eerst nog een aantal kansen liggen voordat Werner met zijn tweede van de avond het duel besliste: 3-1. Dit keer op aangeven van Mattias Ginter, als aanvallende back de evenknie van Max aan de rechterkant.

Duitsland liet verdedigend wel een paar steken vallen en had geluk dat Oekraïne drie keer de paal raakte. Aan de andere kant had Max pech dat hij niet weer het veld afstapte met een assist op zijn naam. Zijn afgemeten voorzet op het hoofd van Goretzka had een doelpunt verdiend. De uitblinker kopte echter recht in de handen van doelman Pyatov.