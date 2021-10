PSV’er Ibrahim Sangaré scoort voor Ivoorkust bij afwezigheid Sébastien Haller

Sangaré had een basisplaats bij Ivoorkust, dat maandag in eigen huis opnieuw tegen Malawi speelt. In de strijd om WK-kwalificatie heeft Ivoorkust vooral iets te duchten van Kameroen, dat vrijdag tegen Mozambique speelt. Ivoorkust is nog zonder verlies in de eigen poule en heeft nu zeven punten uit drie duels.



Sébastien Haller was niet van de partij. Bondscoach Patrice Beaumelle liet weten dat de spits van Ajax bij zijn vrouw in het ziekenhuis van Johannesburg was voor de bevalling van hun kind: ,,Hij moet zich bij het team voegen zodra hij zijn vrouw en de baby in goede gezondheid aantreft. Dat is onze afspraak. Hij is in gedachten bij ons en we hopen hem er snel te kunnen hebben.”



Sangaré raakte de vorige interlandperiode nog geblesseerd, maar keerde sterk terug na zijn kwetsuur.