PSV’er Sangaré stuurt titelhouder Algerije naar huis, Mali groepswinnaar

Algerije, met Ramiz Zerrouki van FC Twente, eindigt met slechts één punt als laatste in groep E. Equatoriaal-Guinea won met 0-1 van Sierra Leone en gaat ook naar de achtste finales, samen met groepswinnaar Ivoorkust, dat in de volgende ronde Egypte treft.

Sangaré en Sébastien Haller van Ajax stonden in de basis bij Ivoorkust. Bij de tegenstander was dat ook het geval met Zerrouki. Pablo Ganet maakte het doelpunt voor Equatoriaal-Guinea. Issa Kallon van Cambuur viel een kwartier voor tijd in bij Sierra Leone.

Mali versloeg Mauritanië met 2-0 en is als winnaar van groep F door naar de knock-outfase. Gambia versloeg door een doelpunt in blessuretijd Tunesië (1-0) en is ook door met evenveel punten als Mali (7). Ook Tunesië is als nummer drie in de groep door en neemt het in de play-offs op tegen Nigeria.