Puntenaftrek voor Panathinaikos wegens geldschuld aan speler

De Griekse liga heeft deze straf opgelegd aan de voormalige topclub uit Athene, die in grote financiële nood verkeert. Griekse media schatten dat Panathinaikos in totaal bijna 60 miljoen euro aan schulden heeft. Een belangrijk deel bestaat uit achterstallige salarisbetalingen aan huidige en voormalige spelers. Wemmer speelde tot vorig seizoen voor Panathinaikos; hij voetbalt nu bij SC Paderborn.



De selectie was dinsdag in staking gegaan en trainde niet. Na bemiddeling van het bestuur van de club, dat heeft toegezegd een deel van de maandsalarissen zo snel mogelijk te betalen, waren de spelers woensdag weer bereid het veld op te komen.



Panathinaikos staat in de Griekse competitie op de negende plaats.