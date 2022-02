‘Puur talent’ Justin Kluivert schittert voor OGC Nice en siert de cover van L’Équipe: ‘Een XXL-optreden’

Met een eigen goal van Melvin Bard begon OGC Nice, waar naast Kluivert ook Pablo Rosario in de basis stond en Calvin Stengs op de bank zat, hondsberoerd aan de kwartfinale tegen Olympique Marseille. Daarna was het echter showtime voor Kluivert. Na de 1-1 van Amine Gouiri maakte de Nederlander voor rust nog de 2-1, waarna hij na rust met nog een goal en een assist op Andy Delort de marge uitbreidde naar 3-1 en 4-1.

De prestatie van Kluivert was dermate goed dat hij vandaag de cover siert van L’Équipe: ,,Puur talent", zo luidt de begeleidende tekst. De Franse sportkrant beloont de voormalig Ajacied, die in de 82ste minuut een publiekswissel kreeg, met een 9 en spreekt van een ,,XXL-optreden". ,,De Allianz Riviera beknibbelde niet op de decibellen en gaf Kluivert een enorme ovatie. Dan weet je dat het optreden echt stijlvol was.”



Ook coach Christophe Galtier complimenteerde zijn pupil nadat hij hem aan de rechterkant had opgesteld: ,,Hij kwam assists en goals tekort. Hij kwam sterk terug na zijn blessure dit seizoen, maar hij had moeite om het af te maken. Ik koos ervoor hem aan de rechterkant op te stellen om bepaalde redenen. Ik wist dat hij aan die kant meer een aangever zou worden en dat heeft zich uitbetaald, zoals hij heeft laten zien in de wedstrijd. Hij speelde een geweldige wedstrijd.”

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe.

,,Kluivert onderscheidde zich", schrijft RMC. ,,Hij was dé man van OGC Nice - Olympique Marseille. Kluivert leverde zijn beste prestatie in het shirt van Les Aiglons. Een even briljante als effectieve wedstrijd voor de zoon van legende Patrick Kluivert.”

De Nederlander zelf was door het dolle heen, zo liet hij op de social-mediakanalen van OGC Nice weten: ,,Het was een gevoel. Ik zag de kans en... boem", zo besprak hij zijn tweede goal. ,,Deze is voor jullie. Ik houd van jullie, laten we 'm nu gaan winnen. De sfeer was geweldig. Zonder de fans was het niet mogelijk. Enorm bedankt, jullie zijn de beste. Nog twee wedstrijden te gaan, we doen het met z'n allen.”

Mede dankzij Kluivert mag OGC Nice het nu in de halve finale opnemen tegen Versailles, een club van het vierde Franse voetbalniveau. De andere halve finale gaat tussen AS Monaco en de winnaar van het duel tussen FC Nantes en Bastia.

