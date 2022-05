Quincy Promes helpt Spartak Moskou met goal én assist naar Russische bekerfinale

Spartak Moskou was aan de stand verplicht om te winnen van Yenisey Krasnoyarsk, dat actief is op het tweede niveau van Rusland. Promes opende na 21 minuten de score, waarna de Oranje-international na rust de assist verzorgde op de 2-0 van Zelimkhan Bakaev. De eindstand werd bepaald door Alexander Sobolev.

De rechtszaak van Quincy Promes werd in maart uitgesteld vanwege ziekte. Een van de procesdeelnemers was ziek. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Promes wordt vervolgd voor poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige voetballer in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen.