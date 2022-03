Quincy Promes is de baas bij Spartak Moskou: ‘Hij is een echte leider in de kleedkamer’

Quincy Promes ligt goed in de groep bij Spartak Moskou. De 30-jarige aanvaller uit Amsterdam is in zijn tweede periode in de Russische hoofdstad uitgegroeid tot een leider in zowel de kleedkamer als op het veld. Hij blijft zijn club trouw ondanks de oorlog in Oekraïne, zegt voormalig Spartak-keeper en huidig technisch coördinator Artem Rebrov.

Promes heeft volgens Rebrov meteen gezegd: ,,Ik zal Spartak niet verlaten totdat ik hier kampioen ben geworden.” De laatste keer dat Spartak Moskou de landstitel greep was in 2017, mede dankzij twaalf goals en negen assists van Promes dat seizoen. Grootse plannen dus voor Promes, die in Nederland wordt verdacht van een poging tot moord en betrokkenheid bij cocaïnehandel en deelname aan een criminele organisatie.

De aanvaller wacht zijn strafzaak af en ondertussen blijft hij scoren in Rusland. Hij staat nu op tien goals in 23 duels dit seizoen, maar Spartak staat teleurstellend negende in de Russische competitie en werd door de UEFA ook al uit de Europa League gegooid. ,,Hij verliet Spartak als een leider op het veld, maar is teruggekomen als een baas in de kleedkamer", zegt Rebrov op de Russische website Sports. ,,Quincy heeft een belangrijke rol gespeeld in het kalmeren van zijn teamgenoten in deze lastige situatie. Zoals ik het heb begrepen, heeft hij meteen gesprekken gevoerd om iedereen te overtuigen hier te blijven.”

Daarmee refereert Rebrov aan de oorlog die Rusland voert in Oekraïne en de optie van de FIFA dat voetballers Rusland daarom mogen verlaten. Promes, Gyrano Kerk en Glenn Bijl zijn de Nederlandse speler die momenteel in de Russische competitie actief zijn.

Rebrov schetst een voorbeeld waarop Promes in positieve zin is veranderd. ,,In 2015 boeide het Quincy niet zo veel wat er allemaal gaande was. Nu wijst hij de jongere jongens erop als zij te laat komen. ‘Kom op, sneller. Waarom ben je zo laat?’”

Volledig scherm Quincy Promes. © REUTERS

Volledig scherm © Sergei Fadeichev/TASS/Sipa USA