Quincy Promes weer goud waard voor Spartak Moskou

Merseyside-derby Rooney redt punt voor Everton in derby bij Liverpool

17:11 Liverpool en Everton hebben de punten gedeeld in de 229ste editie van de Merseyside-derby: 1-1. Premier League-topscorer Mohamed Salah leek de matchwinner te gaan worden op Anfield namens The Reds, maar Everton-captain Wayne Rooney redde in de slotfase vanaf elf meter een punt voor The Toffees.