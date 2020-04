Quiz |Hoe vaak werd Arjen Robben kampioen met Bayern München?

Video Virgil van Dijk: ‘Deze periode is onwerke­lijk en gek’

14:23 Virgil van Dijk stevende met FC Liverpool regelrecht af op de landstitel, totdat het coronavirus ook in Engeland uitbrak en de Premier League werd stilgelegd. ,,Het is onwerkelijk en ook wel een beetje gek", zegt hij op de website van zijn club. ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar het belangrijkste is de gezondheid van iedereen.”