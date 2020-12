‘Racistische’ opmerking kost Cavani drie wedstrijden

Delen per e-mail

De 33-jarige spits beantwoordde eind november een bericht waarin hij werd gefeliciteerd met zijn twee goals tegen Southampton met “gracias negrito”, iets wat vrij vertaald ‘bedankt zwarte’ betekent. Volgens Manchester United heeft die term in Engeland een andere lading dan in Zuid-Amerika en was Cavani zich daar niet bewust van.

,,Het bericht was puur bedoeld als vriendelijke groet richting een vriend”, verklaarde de Uruguayaan. ,,Het laatste wat ik wil, is iemand beledigen. Ik ben tegen racisme en heb het bericht verwijderd nadat mij was uitgelegd dat dit ook anders opgevat kan worden. Ik wil hiervoor mijn verontschuldigingen aanbieden.”

Volgens de FA was de opmerking van Cavani echter beledigend en ongepast en heeft hij daarmee de sport in diskrediet gebracht. Voorheen stond daar een schorsing voor één wedstrijd op, maar dit seizoen is de straf verhoogd naar minimaal drie duels.

Manchester United, tweede in de Premier League, speelt op nieuwjaarsdag tegen Aston Villa. Trainer Ole Gunnar Solskjaer kan volgende week ook niet over Cavani beschikken in de bekerwedstrijden tegen Manchester City (League Cup) en Watford (FA Cup). De spits vecht zijn schorsing niet aan “uit respect voor en uit solidariteit met de FA en de strijd tegen racisme in het voetbal”.

