Racistische opmerking overschaduwt geste Mourinho aan Ghanese tiener

VideoJosé Mourinho is zijn belofte om AS Roma-talent Felix Afena-Gyan te belonen met een paar nieuwe schoenen nagekomen. De Ghanese tiener hielp de Romeinen gisteren met twee doelpunten aan een 0-2 uitzege op Genoa en dat leverde hem een cadeau van de Portugese trainer op. De geste werd overschaduwd door een racistische opmerking door iemand in de kamer.

Een onbekende man buiten de camera was te horen die in het Italiaans zegt: ,,Er zitten bananen in.” De 18-jarige Afena-Gyan moest wat ongemakkelijk lachen terwijl hij de doos uitpakte die hem door Mourinho was gegeven.

Zelf ziet Afena-Gyan het niet als racisme. ,,Ik geloof echt dat er geen sprake was van een racistische intentie. Ze zien me bij de club vaak bananen eten en dat is iets geworden waar we zo af en toe om lachen’’, aldus de speler via Instagram.

Afena-Gyan kwam een kwartier voor tijd het veld in en had slechts een paar minuten nodig om het verschil te maken. Mourinho had het 18-jarige talent voor diens invalbeurt een belofte gedaan. ,,Ik zei tegen Felix dat ik de schoenen die hij graag wil hebben voor hem zou kopen als hij zou scoren. Die schoenen zijn heel duur, ze kosten 800 euro”, zei de gelouterde toptrainer. ,,Hij rende na zijn doelpunt naar me toe en zei dat ik het niet moest vergeten. Het eerste wat ik maandagochtend ga doen, is de schoenen voor hem kopen.”

Afena-Gyan zit eigenlijk in de selectie van de beloftenploeg van AS Roma, die onder leiding staat van Alberto De Rossi. ,,Het spijt me voor meneer De Rossi en de Primavera-ploeg, maar Felix blijft bij ons”, aldus Mourinho. ,,Het maakte vooral indruk op me hoe koel hij bleef voor het doel. Niet alleen technisch is hij fantastisch, maar hij heeft ook een sterke mentaliteit. Je hebt van die jonge gasten die denken dat ze alles al weten. Maar hij is nederig en hij zuigt alle informatie op die de mensen om hem heen hem geven. Dat is fantastisch.”

