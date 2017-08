Radja Nainggolan is helemaal klaar met Rode Duivels

Martinez presenteerde gisteren een selectie van liefst 28 spelers, met Nainggolan als opvallendste afwezige. De sterke middenvelder is een gewaardeerde kracht bij AS Roma in de Serie A, maar de bondscoach van de 'Rode Duivels' denkt hem niet nodig te hebben.



Volgens Martinez was Nainggolan bij de vorige interlands niet gefocust en kwam de 29-voudig international te laat voor een bespreking. ,,Ik doe altijd mijn best, lig goed in de groep. Toch is er altijd iets'', mopperde Nainggolan. ,, Zo ga ik niet verder, ik stop ermee. Ik ben 29 jaar en ik laat me niet meer van hier naar ginder sturen. Spijtig, maar het is zo. Alles op Roma dan maar.''