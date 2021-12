Radja Nainggolan over Noa Lang: ‘Ik kan hem niet uitstaan’

,,Puur qua kwaliteit vind ik hem een van de betere spelers. Ik zeg het: hij heeft die flits, kan een actie maken. Maar hoe goed hij ook mag zijn, ik kan hem niet uitstaan. Altijd maar gebaren maken met z’n handen en protesteren. Iedereen de mond snoeren nadat hij vijf wedstrijden onzichtbaar was", zegt Nainggolan over de 22-jarige Nederlander.

Lang maakte eind november tegen RC Genk ( 2-3 winst ) weer voor het eerst een goal sinds 10 september en de kersverse Oranje-international legde bij het juichen een vingertje op zijn mond. ,,De mensen praten veel, dus ja, even laten weten”, verklaarde Lang dat gebaar. ,,Dat zijn dingen waar ik niet mee kan leven. Mocht hij de voetjes op de grond houden, zou hij nog twee keer zo goed zijn", zegt Nainggolan, voormalig speler van onder meer AS Roma en Internazionale, over Lang.

De Nederlander zelf gaf eerder al aan zich niets aan te trekken van de kritiek: ,,Wat er gezegd wordt, interesseert me niks, dat laat ik vandaag weer zien. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich. Het was een tijdje geleden dat ik scoorde, maar de assist voelde ook als een goal. Het is mijn zevende assist, dan hoor je niemand praten. Het is prima zo. Ik ben nog lang niet op mijn best, dat weet iedereen ook. Maar we zijn los.”