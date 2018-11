Rafinha wellicht rest van het seizoen aan de kant

De Braziliaan scheurde vorig jaar een kruisband in zijn andere knie en moest toen acht maanden revalideren. Rafinha kwam dit seizoen vijf keer in actie in La Liga voor Barcelona. In de topper zaterdag tegen Atlético Madrid (1-1) kwam hij halverwege de geblesseerde Sergi Roberto aflossen. Rafinha speelde de wedstrijd uit, maar een dag later bleek de schade aan zijn knie groot.