Raheem Sterling dompelt Bournemouth in 97ste minuut in rouw

De Franse linksback Benjamin Mendy debuteerde bij City. De 23-jarige verdediger, deze zomer voor een slordige 60 miljoen euro overgekomen van AS Monaco, miste de eerste wedstrijden van dit seizoen vanwege een dijbeenblessure.



Manchester City is op woensdag 13 september de eerste tegenstander van Feyenoord in de Champions League. De clubs treffen elkaar dan in De Kuip. Bij Bournemouth had Nathan Aké een basisplaats centraal in de defensie. Aké, die behoort tot de selectie van Oranje voor de komende twee WK-kwalificatieduels, ging bij de gelijkmaker van Jesus niet vrijuit. Het openingsdoelpunt van Charlie Daniels was van grote schoonheid (zie hieronder).



Kort na zijn goal moest Raheem Sterling ook nog met rood van het veld. Dat was in de 100ste (!) minuut.