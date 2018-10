Ramos: Lopetegui vervangen? Belachelijk!

Voorlopig krijgt Lopetegui nog alle steun. Sergio Ramos: ,,Het is aan hem. Niet de spelers, maar hij bepaalt de tactiek. Kijk, voor een elftal is het in deze fase van een seizoen nooit goed om een trainer in te ruilen. Het zou zelfs belachelijk zijn.''



Ook Lopetegui maakt zich nog geen zorgen, zo tekende persbureau AP op. ,,Het is een moeilijke tijd, dat kan ik niet ontkennen. Een trainer is altijd verantwoordelijk, maar we hebben nog tijd genoeg om zaken recht te breien. Het is te hopen dat enkele sleutelspelers snel terugkeren en dat we aan het zelfvertrouwen kunnen gaan werken.