Ramos: ‘We hoeven scheidsrechters niet te bedanken omdat ze hun werk goed doen’

Tegen Real Mallora opende Vinicius Jr. de score nadat Dani Carvajal een overtreding had gemaakt. Verdediger Gerard Piqué van FC Barcelona vertelde vorige week al dat veel beslissingen van scheidsrechters in het voordeel van Real blijven uitvallen. ,,Op deze manier wordt het lastig om ze van de titel af te houden", zei hij.



Real Madrid is koploper van La Liga, met net zoveel punten als Barcelona. Real heeft een beter onderlinge resultaat overgehouden aan beide duels met de aartsrivaal. Dat is cruciaal als beide ploegen gelijk eindigen.