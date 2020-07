Rampzalig debuut voor Jaap Stam, ook uitglijder Frank de Boer in MLS

Video Setién over wissel Griezmann: ‘Hij vroeg zelf om wissel wegens pijn in dijbeen’

8:02 Trainer Quique Setién van Barcelona heeft zijn geplaagde aanvaller Antoine Griezmann in de rust van het gewonnen uitduel met Real Valladolid (0-1) op verzoek gewisseld. Volgens de coach van de titelverdediger had de Franse international, die bij Barça nog geen schim is van de trefzekere spits die hij bij Atlético Madrid was, last van zijn dijbeen. ,,Het voelde bij hem niet goed aan. Hij vroeg zelf om een wissel”, aldus Setién.