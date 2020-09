Rangers kent matige generale voor Europese krachtmeting met Willem II

Voor de ploeg van coach Steven Gerrard kwamen Alfredo Morelos (1-1) en Scott Arfield (1-2) in Edinburgh tot scoren. In de voorgaande acht duels incasseerde Rangers geen treffer. Livingston hield de club uit Glasgow vorige maand op 0-0. De andere zeven wedstrijden won de brigade van Gerrard, inclusief het duel in de tweede voorronde van de Europa League afgelopen donderdag bij Lincoln Red Imps FC (0-5).