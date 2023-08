Rangers met debutanten Danilo, Dessers en Lammers direct drie punten achter op Celtic

Met samenvattingenRangers FC is het seizoen uiterst belabberd begonnen. De Schotse recordkampioen ging vanavond met 1-0 onderuit bij Kilmarnock, de nummer tien van vorig seizoen in de Scottish Premiership.

Brad Lyons maakte in de 65ste minuut de winnende goal op het kunstgras van Rugby Park in Kilmarnock, 35 kilometer ten zuiden van Glasgow waar de WK wielrennen nu bezig zijn. Eerder op de dag was Celtic het nieuwe seizoen nog goed begonnen. De titelverdediger won op Celtic Park in Glasgow met 4-2 van Ross County.

Sam Lammers en Cyriel Dessers stonden in de basis bij Rangers. Danilo kwam in de 62ste minuut in het veld als vervanger van Dessers, maar de beide voormalig Feyenoord-spitsen konden geen potten breken bij hun debuut in de Schotse competitie. Lammers, die vanaf de rechterflank moest spelen, werd in de 84ste minuut nog vervangen door spits Kemar Roofe.

Rangers gaf deze zomer flink wat geld uit aan de nieuwe aanvallers. Lammers kwam begin juli voor 3,5 miljoen euro over van Atalanta en werd daarmee de eerste Nederlandse spelers sinds Ronald Waterreus (2004-2006) op Ibrox. Een week later werd ook Dessers opgepikt uit Italië. De Belgische Nigeriaan kwam voor 5 miljoen euro over van Cremonese, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Serie A. De honger naar nieuwe spitsen was daarmee nog niet gestild op Ibrox, want op 28 juli werd ook Danilo nog voor 6,3 miljoen euro overgenomen van Feyenoord. De kampioen van de eredivisie gaf dat geld direct weer uit aan de Japanse spits Ayase Ueda, die voor zo'n 10 miljoen euro werd overgenomen van Cercle Brugge.

De nederlaag bij Kilmarnock is ook een flinke tik voor Rangers richting de voorronde van de Champions League. De nummer twee van vorig seizoen speelt komende woensdag op Ibrox in Glasgow tegen Servette FC, de return in het Zwitserse Genève is een week later. De winnaar van het duel gaat door naar de play-offs om een plek in de poulefase van de Champions League.

Celtic nadert recordkampioen Rangers

Vorig jaar won Rangers in de play-offs nog van PSV, maar in de poulefase pakte Rangers vervolgens geen punt in de zes wedstrijden tegen Napoli, Liverpool en Ajax. Giovanni van Bronckhorst werd een dag na de start van het WK in Qatar vervolgens ontslagen en vervangen door Michael Beale, die overkwam van Queens Park Rangers. Beale was eerder bij Rangers al assistent-trainer onder Steven Gerrard.

Gerrard loodste Rangers in 2021 naar de 55ste landstitel in de clubhistorie. Celtic staat na elf landstitels in twaalf seizoenen inmiddels op 53 landstitels. Vorig seizoen eindigde Celtic op 99 punten na 38 duels, zeven punten meer dan Rangers. Aberdeen werd derde met 57 punten.

Aberdeen staat samen met Hearts en Hibernian uit hoofdstad Edinburgh op vier landstitels. Aberdeen was in het seizoen 1984/1985, toen nog met Sir Alex Ferguson als coach, de laatste andere club buiten de twee grootmachten uit Glasgow die kampioen van Schotland werd.

Op zondag 3 september, in de vierde speelronde, staan Rangers en Celtic voor het eerst tegenover elkaar in dit seizoen.

