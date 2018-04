Rangers wil Gerrard eerste kans geven als hoofdtrainer

De 37-jarige Gerrard is momenteel werkzaam in de jeugdopleiding van Liverpool. Hij was in maart in Glasgow aanwezig bij de 'Old Firm' tussen de Rangers en Celtic (2-3). Voorzitter Dave King van Glasgow Rangers was op zijn beurt afgelopen dinsdag bij het duel tussen Liverpool en AS Roma in de halve finales van de Champions League (5-2) van de partij, naar verluidt om Gerrard te paaien.