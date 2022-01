Rashford helpt Manchester United in laatste minuut aan zege, City laat punten liggen

Bij Everton stond Duncan Ferguson weer aan het roer als interim-manager. In december 2019 was hij dat ook al even met succes na het ontslag van Marco Silva, maar in januari 2020 kwam Carlo Ancelotti toen naar Everton. Afgelopen zomer werd Ancelotti weggekocht door Real Madrid, waarna Rafael Benítez zijn opvolger werd op Goodison Park. Vanaf het begin was dat geen succes, ook omdat de supporters van Everton niet zaten te wachten op de Spaanse coach die in het verleden succesvol was geweest bij Liverpool en zich in die jaren (2004 tot 2010) regelmatig neerbuigend uitliet over de buurman aan de andere kant van Stanley Park.



De pijnlijke nederlaag bij laagvlieger Norwich City (2-1) van vorige week was na een serie slechte resultaten (één zege in dertien duels) de druppel voor de supporters en het bestuur kon niet anders dan Benítez op straat zetten. Met de passie en clubliefde van Duncan Ferguson en zijn assistent Leighton Baines gingen de 40.000 fans van Everton eindelijk weer eens vol vertrouwen naar Goodison Park, maar ondanks een aardig optreden werd er weer verloren.