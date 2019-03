Rashford kan zijn geluk niet op: ‘Hier leven we voor’

Rashford kon zijn geluk niet op in Parijs. ,,Dit zijn de momenten waarvoor je het allemaal doet, waar je voor leeft. En je wil er met een glimlach aan terugdenken. Alles leek tegen te zitten voor ons in deze wedstrijd, maar we zijn gewend om tegenslagen te overwinnen met elkaar. Dat hebben we nu eens te meer bewezen. We bleven ervoor gaan en we bleven erin geloven. Als je ook nog ziet dat we tien geblesseerde spelers in onze selectie hebben, dan zegt dat veel over onze instelling. We hebben met elkaar dit succes verdiend en afgedwongen.’’