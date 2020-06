Rashford stuurt open brief aan Brits parlement: ‘Geen enkel kind mag hongerig naar bed’

Dat baart de international van het Engelse elftal zorgen. ,,Dit is Engeland in 2020 en het gaat om een kwestie waarbij urgente hulp nodig is. Heel het land kijkt naar jullie, maak alsjeblieft een U-turn en maak topprioriteit van het beschermen van de levens van de meest kwetsbaren", schrijft Rashford in een open brief aan alle parlementsleden, die hij ook via zijn sociale media verspreidde. ,,Wat je politieke voorkeur ook is, kunnen we met z'n allen afspreken dat geen enkel kind hongerig naar bed moet gaan?”

De aanvaller van Manchester United vertelt in de brief dat hij zelf vroeger ook afhankelijk was van gratis maaltijden op school. ,,Voedselbanken en soepkeukens zijn geen buitenaardse wezens voor mij. Mijn moeder werkte fulltime en verdiende een minimumloon. We hadden in ieder geval altijd een goed avondmaal op tafel staan. Maar dat was niet genoeg. Wij hadden ook hulp nodig. Zonder de liefdadigheid van de gemeenschap om me heen, was ik niet de Marcus Rashford die iedereen nu ziet: een 22-jarige zwarte man die het geluk heeft gehad dat hij een carrière kon beginnen in de sport waar hij zo van houdt", aldus Rashford, die vorig jaar met kerst pakketten met onder meer warme kleding bezorgde bij dak- en thuislozen.



Zo'n 1,3 miljoen kinderen in Engeland krijgen normaal gesproken op school gratis te eten, omdat hun ouders dat zelf niet kunnen betalen. Toen de scholen dicht moesten bleven vanwege de lockdown, ontvingen ze wekelijks een voucher ter waarde van 15 pond (ruim 16,50 euro).