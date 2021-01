RB Leipzig voorlopig nog zonder Kluivert en Henrichs

Trainer Julian Nagelsmann van RB Leipzig liet vrijdag weten dat Kluivert waarschijnlijk nog twee weken aan de kant staat. De oud-aanvaller van Ajax zou volgende week ook nog de topper tegen Borussia Dortmund aan zijn voorbij moeten laten gaan. De bedoeling is dat Kluivert op 16 januari tegen VfL Wolfsburg weer inzetbaar is.



Kluivert kwam vooralsnog zes keer in actie in de Bundesliga. Hij maakte één doelpunt. In de Champions League droeg hij vorige week met een treffer tegen Manchester United (3-2) bij aan plaatsing voor de knock-outfase.

RB Leipzig moet langer dan gedacht de Duitse rechtsback Benjamin Henrichs missen. Het herstel van de 23-jarige international, die kampt met een knieblessure, heeft zeker een maand vertraging opgelopen, aldus coach Julian Nagelsmann. ,,Het doel is dat hij in februari terugkeert. Maar het is relatief moeilijk te voorspellen omdat hij nog steeds problemen heeft.”

Henrichs wordt dit seizoen gehuurd van de Franse club AS Monaco. Hij is al sinds november uit roulatie. Leipzig, de huidige nummer 3 in de Bundesliga, speelt zaterdag uit tegen VfB Stuttgart.

Volledig scherm Benjamin Henrichs in duel met Mitchel Bakker. © EPA