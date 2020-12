RB Leipzig wint de strijd om zeer begeerde Salzburg-ster Szoboszlai

De twintigjarige Szoboszlai is een ware sensatie in Salzburg en zijn naam prijkte dan ook op de verlanglijstjes van menig topclub. Manchester United, FC Barcelona en Liverpool werden in verband gebracht met de aanvallende middenvelder, maar het is RB Leipzig dat de strijd gewonnen heeft. Dat Leipzig net als Salzburg onder het Red Bull-imperium valt, zal ongetwijfeld geholpen hebben.

RB Leipzig telt twintig miljoen euro neer voor Szoboszlai, vijf miljoen euro minder dan de contractueel vastgelegde afkoopsom van de Hongaar. Ook dat heeft weer alles te maken met de band die beide clubs hebben met Red Bull. ,,Vanaf het eerste moment verliepen de gesprekken met Dominik en zijn zaakwaarnemer zeer voorspoedig en we zijn erg trots dat hij voor RB Leipzig gekozen heeft, zeker omdat hij aanbiedingen had van meerdere Europese grootmachten. Deze transfer tekent ook de ambitie van RB Leipzig”, reageert technisch directeur Markus Krösche op de transfer.

Szoboszlai, die in Leipzig ploeggenoot wordt van Justin Kluivert, is in zijn nopjes met de overstap naar Duitsland. ,,RB Leipzig heeft zich als club de laatste jaren spectaculair ontwikkeld en hoort inmiddels bij de top van de Duitse Bundesliga. Daarnaast maakt de club indruk in de Champions League. Deze stap is perfect voor mijn ontwikkeling. Ik ga onder een toptrainer als Julian Nagelsmann werken en kom terecht in een zeer ambitieus en jong team.”